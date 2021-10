Lautaro Martinez, media gol perfetta con l’Argentina. Vicino a traguardo storico

Lautaro Martinez continua a segnare con continuità, sia con l’Inter che con l’Argentina. Con la sua nazionale ha una media di 1 gol ogni 2 incontri ed è a 5 reti da un grande obiettivo personale.

BOMBER – Periodo da incorniciare per Lautaro Martinez. Dopo i 5 gol messi a segno con la maglia dell’Inter in questo avvio di stagione e quello al Venezuela a settembre, El Toro si è ripetuto contro l’Uruguay anche in questa pausa per le nazionali (vedi articolo). L’argentino ha così toccato le 16 reti in 32 presenze con la maglia dell’Albiceleste. Media perfetta di 1 gol ogni 2 apparizioni. Entrando nel tabellino dei marcatori contro la nazionale di Matias Vecino, Lautaro Martinez è diventato il 21° marcatore della storia dell’Argentina, a meno 1 da leggende del calcio sudamericano come Ariel Ortega e Juan Román Riquelme e a meno 5 da un enorme traguardo. Con 21 gol entrerà infatti nella top 10 di tutti i tempi della Selección, agganciando Ángel Di María al 10° posto. Vista la media realizzativa di Lautaro Martinez, sembra solo questione di tempo. Il Perù, prossimo avversario nelle Qualificazioni Mondiali, è avvisato.