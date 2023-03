Lautaro Martinez, media gol quasi al massimo! E punta un record grandioso

Lautaro Martinez in questa stagione ha una media gol appena inferiore a quella dello scorso anno, miglior stagione della sua carriera. E dopo aver infranto il tabù Lecce, insegue un traguardo prestigioso con l’Inter.

IN PERFETTA SCIA – Lautaro Martinez sta vivendo una grande stagione in maglia Inter. Con il gol al Lecce, che vale il 2-0, sale a quota 14 gol in Serie A e 17 totali in stagione. Un gol, tra l’altro, segnato ancora una volta con la fascia di capitano al braccio, a certificare lo status di leader indiscusso dei nerazzurri. Ma rimaniamo alla “fredda” statistica. In questa stagione, il 10 dell’Inter ha una media gol di 0,49. Di pochissimo inferiore a quella della scorsa stagione (0,51), finora la migliore della sua carriera dal punto di vista realizzativo (25 gol totali). E lo stesso vale se rimaniamo alle sole reti in campionato. Quest’anno è a 14 in 25 partite, con una media di 0,56. L’anno scorso si fermò a 0,60, con 21 gol in 35 presenze. Il Toro è quindi in scia completa per avvicinarsi al suo massimo in carriera. E non solo, perché un altro traguardo si avvicina.

TRIPLA CIFRA – La rete del 2-0 al Lecce, siglata con la specialità della casa, è il gol numero 91 di Lautaro Martinez con l’Inter. L’argentino si avvicina quindi alla tripla cifra di reti in nerazzurro, la soglia dei 100 gol. Un traguardo che nella storia nerazzurra è stato raggiunto (e superato) da appena dieci giocatori. E il dato assume ancora più rilevanza se restringiamo il campo agli ultimi trent’anni. Perché negli ultimi tre decenni, solo due calciatori hanno segnato più di 100 gol con l’Inter. Parliamo ovviamente di Christian Vieri, con 123 gol in 190 presenze dal 1999 al 2005. E Mauro Icardi, 124 reti in 188 partite dal 2013 al 2019. Per il momento, Lautaro Martinez fisserà l’obiettivo del “centenario”. Per raggiungere e superare i grandi bomber del passato ci sarà poi ancora tempo.

