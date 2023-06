Lautaro Martinez, Manchester City-Inter “rivincita” mondiale

Manchester City-Inter di domani sarà per Lautaro Martinez una sorta di “rivincita” dopo il Mondiale con l’Argentina. Il motivo? Il dualismo con l’amico e rivale Julian Alvarez, che proprio in Qatar prese il suo posto da titolare.

SANA RIVALITÀ – Per Lautaro Martinez, Manchester City-Inter avrà uno stimolo ulteriore. Ovvero prendersi una sorta di “rivincita” dopo quanto accaduto al Mondiale con l’amico e rivale di reparto Julian Alvarez. Quest’ultimo ha infatti preso il posto da titolare del numero 10 dell’Inter nell’Argentina, ma domani sarà con ogni probabilità seduto in panchina per la finale di UEFA Champions League. Con Lautaro Martinez che, invece, sarà la vera e propria stella sulla quale poggiano buona parte delle speranze dei nerazzurri di tornare a Milano con il trofeo.

SCALONI, OCCHIO – Proprio Manchester City-Inter di domani sarà anche l’occasione per Lautaro Martinez di convincere nuovamente Lionel Scaloni a puntare su di lui come titolare nell’Argentina. Quale occasione migliore se non la finale di Champions League e la sfida proprio al suo compagno di reparto in nazionale? Il CT dell’Albiceleste sarà sicuramente attento alla gara di domani, che potrebbe consacrare Lautaro Martinez di fatto come uno dei migliori giocatori della stagione.