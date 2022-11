Lautaro Martinez e Lukaku, al Mondiale sfida a distanza: alfa e omega

Per Lautaro Martinez e Romelu Lukaku il Mondiale è una grande occasione. Per l’argentino si tratta della prima volta, mentre per il belga è con ogni probabilità l’ultima partecipazione. Una vera e propria sfida a distanza tra i due attaccanti dell’Inter.

ALFA E OMEGA – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku si giocano tanto in questo Mondiale che sta per iniziare. Il numero 10 dell’Inter è alla sua prima partecipazione, mentre il belga a quella che è probabilmente la sua ultima. Alla competizione i due attaccanti dell’Inter ci arrivano in condizioni totalmente diverse. Lautaro Martinez è in formissima, con otto gol all’attivo nella prima parte di stagione in maglia nerazzurra e pronto a fornire il suo contributo all’Argentina. Lukaku, invece, è ancora alle prese con il recupero dal lungo infortunio che fin qui lo ha tenuto praticamente sempre fuori da settembre a oggi.

SFIDA A DISTANZA – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku non hanno possibilità di incontrarsi faccia a faccia al Mondiale, se non – chiaramente in base al percorso di entrambe – a competizione inoltrata. I due si “sfideranno” quindi a distanza per determinare chi sia il vero leader dell’attacco dell’Inter. Con il ritorno del belga, la risposta sembrava scontata. Ma fin qui è Lautaro Martinez ad aver trascinato la squadra. Un cambio netto rispetto alle due stagioni in cui due hanno giocato insieme agli ordini di Antonio Conte. L’argentino al Mondiale potrà ulteriormente confermare il suo status.