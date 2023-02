Lautaro Martinez, nella lite tra Barella e Lukaku atteggiamento da leader

Sampdoria-Inter emotivamente non è stata una partita facile per i calciatori nerazzurri. Il pareggio ottenuto ha lasciato l’amaro in bocca a molti e ha provocato molte tensioni in campo. Uno dei pochi a dimostrare calma e grande capacità di leadership è stato Lautaro Martinez. Il toro nell’episodio tra Barella e Lukaku ha fatto vedere di meritare la fascia da capitano

UN CALCIATORE NUOVO − Lautaro Martinez è tornato dal Mondiale in Qatar con una consapevolezza e una maturità diverse. L’attaccante argentino nelle ultime partite ha trovato quella continuità che spesso è mancata nelle passate stagioni. Basti pensare che negli ultimi dieci incontri con la maglia dell’Inter è andato a segno ben 7 volte. Comunque anche quando non ha trovato la via del gol il suo apporto alla squadra è stato determinante ai fini del risultato. L’altro fattore che potrebbe aver influito sul suo cambiamento è quello di essere divenuto il nuovo capitano nerazzurro. Dopo il caso Skriniar la fascia è infatti passata sul suo braccio e da lì in avanti il Toro ha sempre onorato al meglio il suo nuovo ruolo da leader.

CAPITANO VERO − Lautaro Martinez lunedì con la Sampdoria ha dato prova delle sue qualità di leadership. Al termine del primo tempo si è infatti comportato da vero capitano andando a fare da paciere tra Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Il suo atteggiamento ha riportato la calma tra i due che per il resto della partita non si sono più beccati a vicenda. Con questo gesto l’attaccante ha dimostrato che per essere capitani non serve solo aver fatto più presenze degli altri, ma quello che conta è riuscire a mantenere saldo il gruppo. Lautaro Martinez in pochissimo tempo è riuscito in questa impresa dimostrando attaccamento verso i compagni e verso la maglia che indossa. In questo momento affidargli il ruolo di capitano è stata la scelta più giusta che la società potesse prendere.