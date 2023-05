Lautaro Martinez tornato leader nel momento più caldo: ora lo sprint

Lautaro Martinez si è sbloccato ed è tornato decisivo proprio nel momento più caldo della stagione dell’Inter. Anche e soprattutto dalle sue prestazioni passa questo periodo importantissimo per il futuro della squadra.

RITORNATO – Dopo un periodo di appannamento e siccità di gol, Lautaro Martinez si è riscoperto leader per l’Inter. E lo ha fatto nel periodo più importante, con un gol al Benfica nei quarti di finale di Champions League, la rete della sicurezza contro l’Empoli in campionato e soprattutto la doppietta che ha permesso alla squadra di conquistare una vittoria di importanza fondamentale nella corsa per il quarto posto contro la Lazio. Il numero 10 nerazzurro si è confermato il capocannoniere dell’Inter e ora serviranno soprattutto i suoi gol e la sua leadership nello sprint finale della stagione. Già da Verona, dove dovrebbe tornare dal primo minuto (vedi articolo).

IL TORO VEDE ROSSO(NERO) – Adesso da Lautaro Martinez ci si aspetta lo sprint anche in Champions League. Il Toro ha segnato fin qui due reti (quella sopraccitata con il Benfica e quella con il Barcellona al Camp Nou nella fase a gironi della competizione). Adesso è il momento di mettere la freccia e quale momento migliore se non farlo contro il Milan? Dopotutto Lautaro Martinez si scatena proprio quando vede rossonero, come ha dimostrato anche in questa stagione in Supercoppa Italiana e nel derby di campionato vinto per 1-0 grazie a una sua incornata.