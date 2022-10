Lautaro Martinez leader ovunque: in campo e fuori, El Toro si prende l’Inter

Lautaro Martinez ha compiuto il tanto atteso salto dal punto di vista mentale. El Toro ha ritrovato il feeling con il gol e si sta caricando la squadra sulle proprie spalle. Ormai, il numero 10 è un leader a 360°

LEADER IN CAMPO – L’Inter può contare su diversi giocatori chiave quest’anno. Nonostante la partenza di un leader come Ivan Perisic, nella rosa nerazzurra ci sono degli elementi che si stanno incaricando di portare la squadra fuori dal tunnel in cui si era infilata ad inizio stagione. Uno di questi è Lautaro Martinez. Il numero 10 anche ieri è andato in gol, e ha inoltre servito un assist a Barella in occasione del gol del 0-1. La sensazione che si ha in campo è che tutti i giocatori si affidino alle invenzioni del loro numero 10 per sbloccare qualsiasi partita. Questa pressione non sembra pesare al Toro, che anzi ci trova motivo di sprono e lo porta a dare tutto per la maglia.

… E NON SOLO – L’argentino di Bahia Blanca si sta dimostrando anche un giocatore maturo al di fuori del rettangolo verde. Le parole rilasciate ieri sera nel post-partita (qui le dichiarazioni) testimoniano come il centravanti nerazzurro voglia davvero avere una grande carriera in nerazzurro. Il numero 10 ha in testa solo l’Inter, e questa è un’ottima notizia per tutti.