Lautaro Martinez, crescita da leader: cruciale anche senza gol

Nonostante il suo nome non sia entrato nel tabellino dei marcatori del 5-1 di Inter-Milan, Lautaro Martinez ha messo in mostra una prestazione da giocatore totale. Rivelando tutta la sua crescita da leader tecnico e carismatico della squadra.

LEADER – Lautaro Martinez, nonostante non abbia segnato in Inter-Milan, continua a comandare la classifica marcatori grazie a cinque reti nelle prime quattro partite. Nella gara di ieri si sono potute notare le scorie del doppio impegno con l’Argentina e del lungo viaggio transatlantico. Ma nonostante tutto, il capitano nerazzurro ha mostrato quanto sia sempre fondamentale la sua presenza in campo. Anche senza gol. Perché proprio da Lautaro Martinez sono passati il terzo e il quarto gol del derby: nel primo caso con il bellissimo passaggio per Henrikh Mkhitaryan, nel secondo caso con il rigore guadagnato per fallo di Theo Hernandez. Insomma, una crescita da vero leader, mostrata anche nel non voler scavalcare le gerarchie per i calci di rigore.