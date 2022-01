Lautaro Martinez, l’Argentina per ritrovare il sorriso (e i gol)

L’Inter ha vinto 2-1 contro il Venezia ma non è tutto rose e fiori. La prestazione di Lautaro Martinez tiene banco con l’argentino apparso fuori condizione senza mai calciare in porta e senza mai essere pericoloso. Ora volerà in Argentina per gli impegni con la nazionale, gli farà bene?

NAZIONALE – L’Inter ha vinto 2-1 contro il Venezia una partita sporca e difficile. I nerazzurri ringraziano la testa di Dzeko al 90′ e volano a +5 sul Milan impegnato stasera contro la Juventus. Non c’è stata però la prestazione di Lautaro Martinez. L’argentino è apparso fuori dal gioco, mai pericoloso, con poca voglia. La sostituzione con Sanchez ha dato più frizzantezza all’attacco nerazzurro e l’Inter ha vinto. Lautaro Martinez ora va in Argentina per gli impegni della sua nazionale nella qualificazioni a Qatar 2022. Con la maglia dell’albiceleste riuscirà a ritrovare il gol che con l’Inter, in campionato, manca dal 17 dicembre a Salerno. Troppo tempo. La speranza di Inzaghi è che dall’Argentina il Toro torni furioso visto che a febbraio ci saranno tanti impegni cruciali.