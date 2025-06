Lautaro Martinez lancia un segnale importante nell’Inter ‘mondiale’

Lautaro Martinez sta guidando l’Inter al Mondiale per Club 2025. Il capitano nerazzurro chiude la fase a gironi con 2 gol in 3 partite, tra cui la meravigliosa rovesciata contro gli Urawa Red Diamonds. Ma soprattutto lancia un segnale importante che lega passato, presente e futuro.

COSTANZA NEL CAMBIAMENTO – Dalla sciagurata finale di Champions League del 31 maggio non è ancora passato un mese, eppure stiamo vedendo un’Inter completamente diversa rispetto a quella. Innanzitutto in panchina, con l’arrivo di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi. E anche in campo, tra le nuove idee portate dal tecnico rumeno e diversi volti nuovi, in primis quello del bomber di casa Pio Esposito. C’è tuttavia una costante che attraversa queste tre settimane, simili a un’era geologica nella mente dei tifosi nerazzurri. Ed è Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter autore già di 2 reti in questo Mondiale per Club.

SEGNA SEMPRE LUI – Inutile negare che Lautaro Martinez fosse uno dei principali osservati in questo torneo. C’era grande curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori nel vedere di nuovo in campo il leader tecnico e temperamentale di questa Inter. Quale sarebbe stato il suo umore dopo la disfatta contro il PSG? Quanto avrebbe inciso la seconda finale di Champions League persa (così male) sul principale senatore della squadra? Ebbene, Lautaro Martinez ha risposto nell’unico modo che conosce.

FARO INVULNERABILE – Nel girone del Mondiale per Club Lautaro Martinez ha lottato su ogni pallone, provando a segnare ad ogni minima occasione. Anche in modo sensazionale come con l’inimmaginabile rovesciata contro gli Urawa Red Diamonds. Il numero 10 conferma e ribadisce il suo ruolo di trascinatore dei nerazzurri. A livello tecnico ma soprattutto sul piano morale, dove legittima ancora di più la fascia di capitano avvolta sul suo braccio. La finale di Monaco non è ancora cancellata, impossibile dopo così poco tempo. Ma in Lautaro Martinez c’è tutta la voglia di ripartire senza piangersi inutilmente addosso. E il Toro intende farlo a suon di gol, ora che nel mirino ci sono Luigi Cevenini e Sandro Mazzola, quarti marcatori all time nella storia dell’Inter con 158 reti (solo 5 in più del capitano). In un’Inter che sta cambiando, Lautaro Martinez è il legame di continuità per assicurare il futuro.