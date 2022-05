Lautaro Martinez intoccabile. Per l’estate deve essere incedibile

L’Inter si avvicina all’ultima decisiva partita contro la Sampdoria. Intanto però si riflette anche sul mercato e, per i tifosi ma non solo, il nome di Lautaro Martinez non deve essere nemmeno fatto.

INCEDIBILE – L’Inter che estate vivrà? Questo nessuno lo sa, o meglio, forse qualcosa possiamo aspettarci. i nerazzurri si sorreggono economicamente da soli e per questo, il bilancio, deve essere in attivo. Per farlo qualche cessione deve essere fatta. Ma, per quest’estate, il nome di Lautaro Martinez deve essere considerato incedibile. Se infatti c’è qualche giocatore da cedere, questo non è l’argentino. Attaccante titolare dell’Argentina, bomber dell’Inter e un carisma nello spogliatoio che fa invidia. Come si può anche pensare di lasciar andare Lautaro Martinez?