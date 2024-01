Lautaro Martinez ritrova l’Inter. E il Verona è l’avversario ideale

Lautaro Martinez torna a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Verona (sabato alle 12.30). I veneti sono tra le vittime preferite del capitano nerazzurro.

RITORNO IMPORTANTE – Inter-Verona di sabato, in programma alle 12.30, vedrà il ritorno di Lautaro Martinez. Il capitano è di nuovo arruolabile dopo l’infortunio in Coppa Italia col Bologna. E sarà quindi parte della partita, per la gioia di Simone Inzaghi. Ma anche di Marcus Thuram e tutti i compagni. Con ogni probabilità, il Toro si siederà in panchina all’inizio. Scalpitando tuttavia per ritrovare il campo. E anche il feeling con il gol, cosa non difficile per lui contro i veneti.

PIEDE CALDO – Lautaro Martinez ha un saldo pienamente in attivo contro il Verona. In sette incontri in maglia Inter, ha già segnato 5 gol. Di cui 4 nelle ultime tre partite. Il primo timbro del capitano nerazzurro contro i gialloblu arriva il 23 dicembre 2020, nel 2-1 esterno dell’Inter. Poi è suo il gol che anticipa la doppietta di Joaquin Correa alla seconda giornata della stagione successiva, sempre sul terreno dello Stadio Marcantonio Bentegodi. La partita successiva vede Lautaro Martinez fuori per squalifica: era il 9 aprile 2022, ed era l’ultima assenza del Toro prima delle ultime due gare contro Lecce e Genoa. Infine, nella scorsa stagione il numero 10 dell’Inter lascia l’autografo in entrambe le sfide: nell’andata a San Siro del 14 gennaio 2023 firma il gol decisivo per l’1-0 finale. Al ritorno addirittura una doppietta nel 6-0 esterno del 3 maggio. In sintesi, il Verona è l’avversario ideale per rivedere in campo Lautaro Martinez.