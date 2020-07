Lautaro Martinez, Inter-Torino senza Lukaku: occasione d’oro per il rilancio

Condividi questo articolo

Inter-Torino di domani per Lautaro Martinez potrebbe essere un’occasione d’oro per potersi rilanciare. Secondo quanto rivelato da Antonio Conte alla vigilia della sfida, Romelu Lukaku dovrebbe partire dalla panchina dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a uscire nel secondo tempo della partita contro il Verona (vedi articolo). L’argentino deve quindi dimostrare di sapersi caricare attacco e squadra sulle spalle.

NESSUNA OSSESSIONE – Per un attaccante, si sa, il gol è linfa vitale. Lautaro Martinez lo ha dimostrato nelle ultime uscite: a secco da cinque partite (l’ultima rete risale al 2-1 di Inter-Sampdoria), l’argentino ha garantito la solita grinta e la sua solita voglia di lottare, ma la voglia di trovare la via della rete sta diventando un’ossessione. Un’ossessione che lo ha portato a sbagliare un rigore (errore rivelatosi decisivo in negativo) contro il Bologna e a negare il pallone del possibile 1-3 per Alexis Sanchez nell’ultima partita giocata, a Verona, finita poi 2-2.

LEADERSHIP – Ecco perché Inter-Torino può e deve essere l’occasione d’oro per rilanciarsi. L’assenza di Romelu Lukaku dal primo minuto, infatti, dovrà responsabilizzare Lautaro Martinez, costretto a portarsi sulle spalle il peso dell’attacco nerazzurro. Insieme ad Alexis Sanchez, sarà proprio il numero 10 a guidare il rilancio dei nerazzurri e ad allontanare le critiche che nell’ultima settimana sono piovute copiosamente sulla rosa e sull’allenatore. Non solo: tornare al gol vorrebbe dire sbloccarsi e dare un segnale relativo alle voci di mercato che non possono e non devono più essere una distrazione. Responsabilità e maturazione, due parole chiave che sono necessarie tanto per il giocatore, quanto per la squadra. Due concetti fondamentali per portarsi a un nuovo livello. A partire da domani.