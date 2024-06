Lautaro Martinez e l’Inter: una storia pronta a vivere nuovi capitoli vincenti!

Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter per una cifra pari a 9 milioni annui più bonus. Il Toro argentino, che con i nerazzurri ha già vinto 7 trofei a livello nazionale, guarda con ambizione alla conquista di nuovi trionfi.

LE MOTIVAZIONI – Lautaro Martinez non poteva che proseguire la sua esperienza all’Inter anteponendo ragioni diverse rispetto a quella del cuore. Lo scenario relativo al suo rinnovo, infatti, è mutato nel momento in cui il capitano nerazzurro ha invitato espressamente il proprio agente Alejandro Camaño a ridurre le pretese economiche con l’Inter per trovare una soluzione di compromesso a 9 milioni annui più bonus. In questo modo il Toro argentino, consapevole della volontà propria e della sua famiglia di proseguire l’esperienza in nerazzurro, ha dimostrato come la chiave per restare a Milano fosse il riferimento al suo legame con l’intero mondo Inter.

Lautaro Martinez resta all’Inter per conquistare nuovi successi!

LA STORIA – Con la maglia dell’Inter Lautaro Martinez ha conseguito 7 successi a livello nazionale, di cui 1 con Antonio Conte e 6 con Simone Inzaghi. Il capitano interista ha vinto: 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Al contempo, il classe 1997 è arrivato a un passo dalla vittoria dell’Europa League, nella stagione 2019-2020, e della Champions League, nel 2022-2023. L’auspicio del Toro e del mondo interista è quello di replicare il cammino fatto nella scorsa stagione nella massima competizione europea, questa volta coronandolo con un successo trionfale.

LA SPERANZA – Con la “Coppa dalle grandi orecchie” nella propria bacheca, in aggiunta ai grandi successi già portati a termine nella propria carriera, Lautaro Martinez entrerebbe di diritto nel novero dei migliori calciatori della sua generazione. In questo caso, ciò avverrebbe senza troppe discussioni. Perché annoverare nel proprio palmarés sia la Champions, con l’Inter, che il Mondiale, con l’Albiceleste, è un elemento di cui pochi possono fregiarsi.