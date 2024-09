Lautaro Martinez pronto alla scalata: Inter-Stella Rossa per ripartire

Lautaro Martinez scalpita in vista di Inter-Stella Rossa, seconda giornata della Champions League 2024/25 (domani alle 21). Il capitano nerazzurro vuole sbloccarsi anche in Europa dopo la doppietta di Udine.

FIAMMA RITROVATA – Lautaro Martinez era uno dei temi principali nell’altalenante avvio di stagione dell’Inter. Prima di sabato, il capitano nerazzurro sembrava la brutta copia di se stesso, avendo praticamente saltato l’intera preparazione estiva. E per questo motivo la doppietta di Udine suona come la vera partenza della stagione 2024/25 del capitano dell’Inter. Che ora scalpita in vista di Inter-Stella Rossa di domani, dove gli uomini di Simone Inzaghi andranno a caccia della prima vittoria europea. E dove Lautaro Martinez punterà a lasciare il segno, a prescindere dai record personali che insegue.

TAPPA EUROPEA – Lautaro Martinez non segna in Champions League dallo scorso 8 novembre. Quando il suo gol su rigore permise all’Inter di battere il Salisburgo, qualificandosi agli ottavi con due turni di anticipo. Da lì in avanti i suoi highlights europei sono le occasioni mancate contro l’Atletico Madrid all’andata e il rigore sbagliato al ritorno. In vista di Inter-Stella Rossa il Toro avrà quindi molti più stimoli per invertire il trend negativo in Europa. Sempre con l’obiettivo di aiutare la squadra a vincere, più che inseguire i record personali (come ribadito dopo la vittoria di sabato). Nonostante gli bastino due gol per diventare il terzo miglior marcatore di sempre dell’Inter in Champions League. Lautaro Martinez si rimetterà alle decisioni di Inzaghi per domani sera, pronto a incidere in qualsiasi momento dovesse scendere in campo.