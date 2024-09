Lautaro Martinez e non solo: all’Inter servono i suoi attaccanti

Una delle grosse difficoltà messe in luce dall’Inter in questo inizio di stagione riguarda sicuramente il rendimento dei suoi attaccanti. Tolto Marcus Thuram, gli altri non hanno ancora timbrato il cartellino. Compreso il capocannoniere in carica, Lautaro Martinez.

ATTACCO STERILE – In sei partite giocate, sono soltanto quattro i gol che l’Inter ha messo a segno grazie ai suoi attaccanti. Ovvero quelli siglati da Marcus Thuram, che ha tuttavia deciso solo due delle sei gare disputate. Ovvero quelle contro il Genoa (un punto) e Atalanta (tre punti), senza riuscire ad andare a segno nelle altre quattro. Un problema, quello degli attaccanti, che è emerso in particolar modo negli ultimi tre impegni dei nerazzurri, con i pareggi contro Monza (1-1, gol di Denzel Dumfries) e Manchester City (0-0) e la sconfitta (1-2, gol di Federico Dimarco) contro il Milan. E, in particolar modo, a deludere è Lautaro Martinez, partito decisamente a rilento anche in confronto alla scorsa stagione, che ha concluso con il titolo di capocannoniere della Serie A.

Lautaro Martinez guida il (non) attacco: all’Inter servono i gol!

PROBLEMI DI SQUADRA – Non sono, dunque, soltanto i gol subiti il problema. Ma anche i gol (non) fatti. Per un’Inter che lo scorso anno ha vantato a fine stagione il miglior attacco di tutto il campionato. Oltre ai gol di Lautaro Martinez servono ancora quelli dello stesso Marcus Thuram – fermo a due partite nelle quali ha fatto registrare il suo nome sul tabellino – ma anche di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Reti che permetterebbero alla squadra di rialzarsi e di reagire a partire fin dalla partita di sabato (ore 15) in trasferta contro l’Udinese.