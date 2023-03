Lautaro Martinez, all’Inter serve il suo leader: manca la svolta europea

Lautaro Martinez è, senza alcuna ombra di dubbio, il leader tecnico e caratteriale di questa Inter. Lo si è visto anche ieri contro il Porto, gara nella quale ha indossato la fascia di capitano. Ma in Europa, fin qui, il Toro ha fatto vedere ancora troppo poco. Ai quarti di finale servirà alzare la sua personale asticella.

SVOLTA NECESSARIA – Numeri che non rendono giustizia a un giocatore del livello di Lautaro Martinez quelli che l’argentino ha fatto registrare fin qui in Champions League. Un solo gol in otto partite, seppur pesantissimo. Ovvero quello segnato nel rocambolesco 3-3 contro il Barcellona. Anche ieri contro il Porto ci si aspettava di più dal numero 10 dell’Inter, che ha fatto vedere davvero troppo poco. Lautaro Martinez non ha però comunque mai mancare la sua voglia di lottare e la sua grinta, che lo hanno anche portato a creare un’occasione da gol nel finale del primo tempo.

LEADER – Va detto: le due sfide andata e ritorno contro il Porto sono state molto ardue e dispendiose a livello fisico. Anche per Lautaro Martinez. Gare nervose, con poche occasioni da gol per entrambe le squadre. Come dimostra anche il risultato complessivo, un 1-0 in 180’ risolto soltanto dal provvidenziale gol di Romelu Lukaku a San Siro. Per i quarti di finale, chiunque sarà l’avversario che uscirà dall’urna di Nyon nel sorteggio in programma venerdì, all’Inter servirà però il vero Lautaro Martinez. Un leader tecnico e caratteriale che è fondamentale per permettere ai nerazzurri di continuare a sognare in Europa.