Lautaro Martinez, mattatore Inter in Serie A. Ora svolta Champions League

Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter è un vero e proprio mattatore in Serie A, secondo in classifica cannonieri (con 12 reti all’attivo) alle spalle soltanto di Osimhen. Ora per il Toro è il momento di dare una svolta anche in Champions League

MATTATORE – In Serie A Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più prolifici. Il numero 10 dell’Inter ha infatti all’attivo 12 reti segnate, secondo nella classifica marcatori alle spalle soltanto di Osimhen. Soprattutto dopo il ritorno in campo dalla vittoria nel Mondiale con l’Argentina il Toro ha mostrato un grande stato di forma con ben sette gol (Coppa Italia compresa) in nove partite. Un leader che la squadra e il tecnico Simone Inzaghi si godono, in attesa però di un’ulteriore svolta.

ALZARE L’ASTICELLA – Lautaro Martinez è infatti atteso a breve dal grande palcoscenico della Champions League. Dove in stagione non ha ancora totalmente brillato. Nella fase a gironi della competizione, infatti, l’attaccante argentino ha messo a segno un solo gol in sei partite. Sebbene si tratti di un gol pesantissimo, in un palcoscenico come il Camp Nou di Barcellona. Ora contro il Porto Lautaro Martinez è chiamato a confermare di essere la punta di diamante di questa Inter e trascinare la squadra ai quarti di finale.