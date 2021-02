Lautaro Martinez-Inter: rinnovo ormai scontato. Il Barcellona è un ricordo

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Le voci sul rinnovo di Lautaro Martinez si sono affievolite nell’ultimo periodo, complici le difficoltà economiche dell’Inter. Ma il finale di questa storia non sembra in discussione

CORTEGGIAMENTO – Un anno fa, di questo periodo, in casa Inter serpeggiava preoccupazione. I risultati in campionato non strappavano sorrisi, e il Barcellona stava ronzando intorno a Lautaro Martinez. Secondo diverse ricostruzioni, il club blaugrana aveva effettivamente trovato l’accordo con gli agenti del calciatore, offrendo un ingaggio mostruoso (si parlava addirittura di 10 milioni di euro netti a stagione).

RESISTENZA – Dodici mesi dopo, è cambiato praticamente tutto. In mezzo, però, sono successe parecchie cose. Il Barcellona ha effettivamente tentato un assalto all’Inter per il cartellino di Lautaro Martinez. Ma l’ha fatto al ribasso, offrendo contropartite al limite del ridicolo. L’Inter ha tenuto duro e ha deciso di puntare forte sul ‘Toro’. Le ultime prestazioni hanno confermato la bontà di quella scelta. Ma soprattutto hanno mostrato quanto club e calciatore siano in simbiosi.

ESITO SCONTATO – Il Barcellona non aveva le risorse finanziarie per strappare Lautaro Martinez all’Inter a prezzo intero. Al momento, dunque, il rinnovo col club nerazzurro sembra scontato. Il vincolo attuale scade nel 2023, ma l’ingaggio del ‘Toro’ (1,5 milioni netti a stagione) non sembra commisurato al peso attuale dell’argentino nella rosa dell’Inter. Ma tutto arriverà a suo tempo: Lautaro dovrebbe quasi triplicare il suo stipendio attuale, prolungandolo almeno fino al 2024. La storia d’amore con l’Inter durerà ancora a lungo.