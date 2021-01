Lautaro Martinez-Inter: rinnovo di contratto bloccato. C’è ancora distanza

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

La situazione finanziaria di Suning ha messo in stand by i rinnovi di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez. Ma l’Inter ha intrecciato i contatti con l’entourage dell’argentino già dalla scorsa estate, dopo aver superato la marea Barcellona. Cosa manca, dunque, per arrivare al rinnovo?

OSTACOLI – Momento delicato per Lautaro Martinez, che dopo la tripletta al Crotone è rimasto a digiuno per quattro partite, e anche contro l’Udinese ha fallito un’occasione importante faccia a faccia con l’amico Juan Musso. L’Inter, ovviamente, ha puntato forte sull’argentino, resistendo, in estate, ai diversi assalti del Barcellona. Passata la baraonda blaugrana, si era fatta strada l’ipotesi che Lautaro Martinez potesse rinnovare il suo contratto già negli scorsi mesi autunnali. Ma così non è stato, in virtù di una situazione finanziaria che, per quanto riguarda l’Inter, è venuta a galla in tutte le sue sfumature solo nelle ultime settimane.

CIFRE – Il club deve ancora saldare alcune mensilità pattuite coi calciatori. Proprio per questo motivo, parlare di rinnovi, sembra complicato in questa fase. Nei giorni scorsi, però, c’è stato un incontro con l’entourage di Lautaro Martinez, utile per tornare a discutere ma non per recidere il gap tra domanda e offerta. L’argentino, al momento, guadagna 2,6 milioni di euro più bonus, e il suo vincolo con l’Inter scade nel 2023. I nerazzurri vorrebbero allungarlo almeno fino al 2025, con un incremento di stipendio che porterebbe l’ingaggio totale sui 5 milioni di euro. Questa è la valutazione del club nerazzurro, che tuttavia si scontra con la posizione dell’entourage del calciatore. Non bisogna dimenticare che, non più tardi di pochi mesi fa, il Barcellona aveva trovato l’accordo con Lautaro. Base di stipendio: 10 milioni di euro.

SCENARI – Ovviamente l’Inter non può permettersi di arrivare a certe cifre. Anche per questo l’incontro con l’entourage del calciatore si è risolto in un nulla di fatto. In più, la situazione finanziaria del club non consente voli pindarici, almeno in questa fase. L’annuncio del rinnovo di contratto, con gli stipendi ancora da saldare, avrebbe quasi del comico. Ecco perché l’Inter ha congelato la situazione Lautaro Martinez (e Bastoni), in attesa di trovare un accordo con l’entourage del calciatore. I contatti, però, continuano senza sosta.