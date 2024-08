Lautaro Martinez, solo Inter! Tutti i record che può battere a breve

Lautaro Martinez prolunga il suo legame con l’Inter fino al 2029, ora è finalmente ufficiale. Il capitano nerazzurro si appresta ora a battere nuovi record con i Campioni d’Italia.

ATTESA FINITA – Era il 31 maggio quando, dopo giorni di tentennamenti, Lautaro Martinez e l’Inter trovarono l’accordo per prolungare il contratto. E ora è finalmente giunta l’ufficialità, dopo la Copa America con l’Argentina (vinta da capocannoniere) e le meritate ferie. Il numero 10 dell’Inter sarà nerazzurro fino al 2029, con un ingaggio ulteriormente adeguato al suo status. E dopo la vittoria dell’agognato Scudetto della seconda stella – anche qui da capocannoniere e MVP del campionato, Lautaro Martinez ora si appresta a registrare diversi nuovi record con l’Inter.

CLASSIFICHE ALL TIME – Partiamo dalle basi: Lautaro Martinez è attualmente l’ottavo miglior marcatore della storia dell’Inter, con 129 gol in 282 presenze. Il gradino superiore nella classifica di tutti i tempi dista appena 5 reti: tante ne bastano per raggiungere e superare Istvan Nyers (133 gol). Ma rimanendo solo alla Serie A, ci sono due nomi alla portata del Toro. Che al primo gol in campionato supererà Christian Vieri per marcature in Serie A in maglia Inter (entrambi sono a quota 103). E con altri otto supererà anche Mauro Icardi, fermo a 111. Vi sono poi altri due record, più distanti di questi ma non così tanto per un attaccante da 21 gol di media in una stagione Serie A.

TRAGUARDI STORICI – Al momento Lautaro Martinez è il quindicesimo giocatore per gol in Serie A con la maglia dell’Inter (103). Con 14 reti supererebbe addirittura Sandro Mazzola (116). Ma soprattutto diventerebbe il miglior marcatore in assoluto della Serie A tra coloro che hanno indossato solo la maglia dell’Inter. E aggiungendo una marcatura – 15 in totale quindi – Lautaro Martinez raggiungerebbe un ulteriore traguardo personale. Ossia quello dei 200 gol complessivi da professionista, considerando anche quelli con il Racing Club e con la Nazionale argentina. Due obiettivi tutto sommato alla portata ma che, come gli altri sopracitati, non rappresenteranno un’ossessione per il Toro. Che cercherà di segnare il più possibile per continuare semplicemente a ingrandire la propria bacheca di trofei: al momento ne ha vinti 11 con l’Inter, l’obiettivo è quello di raggiungere il connazionale Javier Zanetti, a quota 16.