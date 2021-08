Lautaro Martinez-Inter, nuova linfa e avanti con rinnovo! Club ben disposto

Lautaro Martinez procede sulla strada del rinnovo di contratto con l’Inter, che domani attende in sede gli agenti dell’argentino (vedi articolo). Nonostante le super offerte giunte sul tavolo del club nerazzurro (vedi articolo), l’intenzione dei Campioni d’Italia è quella di blindare il suo numero 10. E la forza arriva anche da Lukaku

BLINDATO – Lautaro Martinez fa gola all’Atletico Madrid, al Tottenham e all’Arsenal ma l’Inter ha chiarito le sue intenzioni rispedendo al mittente le offerte e procedendo sulla strada del rinnovo. Un rinnovo che potrebbe arrivare presto, con gli agenti dell’argentino in arrivo domani a Milano. Ovviamente il club nerazzurro dovrà fare uno sforzo in più per assecondare le richieste del suo numero 10 ma è ben disposto a farlo. E il merito è anche di Romelu Lukaku.

NUOVA FORZA – Sì, perché se l’Inter ha trovato la forza di rifiutare offerte importanti per Lautaro – nonostante il momento di difficoltà economica -, il motivo è da ricercare unicamente nelle due cessioni eccellenti, vale a dire quelle di Achraf Hakimi e appunto Lukaku. Il ricco incasso ha permesso all’Inter di poter dire «no grazie» alle super offerte di Atletico Madrid e Tottenham, mettendo così il fresco Campione d’Italia e d’America al centro del progetto e delle idee di Simone Inzaghi. E ora avanti tutta con il rinnovo di contratto.