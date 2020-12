Lautaro Martinez, Inter-Napoli nel mirino: tra le vittime preferite

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Dopo la partenza dalla panchina nella sfida vinta in rimonta per 1-3 dai nerazzurri contro il Cagliari, Lautaro Martinez dovrebbe ritrovare il posto da titolare in Inter-Napoli (vedi articolo). Proprio i partenopei sono una delle vittime preferite dall’attaccante argentino.

SCONTRO DIRETTO – Inter-Napoli, in programma domani sera a San Siro, è sicuramente già una sfida parecchio importante. I partenopei sono a un punto dal secondo posto occupato dai nerazzurri, mentre questi ultimi sono chiamati a dare una risposta importante in uno scontro diretto, che rafforzerebbe ulteriormente le pretese verso l’unico grande obiettivo rimasto: la conquista della Serie A.

NEL MIRINO – In attacco, Antonio Conte dovrebbe tornare a schierare la coppia d’attacco titolare composta dal solito Romelu Lukaku e dall’argentino Lautaro Martinez. Il numero dieci nerazzurro ha riposato nella sfida vinta contro il Cagliari, entrando soltanto nel corso della ripresa. Proprio lui sarà un uomo decisivo in Inter-Napoli, dal momento che gli azzurri sono una delle sue vittime preferite fin dal suo arrivo in Serie A.

VITTIMA DESIGNATA – In quattro presenze nelle sfide tra Inter e Napoli giocate in Serie A, Lautaro Martinez è andato in gol per ben tre volte. L’ultima proprio a San Siro il 28 luglio 2020, quando ha messo a segno la rete del definitivo 2-0. Un altro dei suoi centri alla squadra attualmente allenata da Gennaro Gattuso è arrivato il 6 gennaio 2020, quando ha siglato l’uno a tre finale. Ma quello che, fin qui, è sicuramente il gol più pesante dell’argentino in questo scontro diretto è quello risalente al 26 dicembre 2018, quando con una rete in pieno recupero ha messo a segno l’uno a zero finale di quel famoso (per le polemiche e gli incidenti che ne fecero, purtroppo, da contorno…) Inter-Napoli giocato a San Siro. E chissà che domani, proprio in quello stesso stadio, Lautaro Martinez non riesca a essere nuovamente decisivo.