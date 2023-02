Lautaro Martinez in Inter-Milan cala il sette di quadri: ancora decisivo!

Lautaro Martinez è stato il mattatore del derby Inter-Milan, decidendo la partita con il suo colpo di testa nel primo tempo. Il settimo gol messo a segno in una stracittadina da parte del Toro, che quando la partita si fa pesante risponde sempre presente

SETTEBELLO – Lautaro Martinez, se mai ce ne fosse bisogno, si conferma il leader tecnico e carismatico di questa Inter. E lo fa in una partita mai banale come il derby contro il Milan, indossando anche la fascia da capitano. Una serata perfetta quella per il Toro, la cui incornata è valsa la vittoria e i tre punti che allontanano il quinto posto e consolidano il secondo. Nel dettaglio Lautaro Martinez ha segnato sette gol nelle stracittadine, dimostrando ancora una volta che quando vede rosso(nero) si scatena. Quota dieci non è lontana anche se per quest’anno, salvo clamorosi accoppiamenti in Champions League, i derby sono terminati. L’appuntamento è – si spera – per la prossima stagione.