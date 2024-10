Lautaro Martinez, da Inter-Juventus al Pallone d’Oro: 48 ore di fuoco!

Le prossime quarantotto ore saranno ricche di emozioni per Lautaro Martinez. Dal campo di Inter-Juventus al palco del Pallone d’Oro: l’argentino prende il volo per la gloria.

IL RITORNO DEL ‘TORO’ – In una sfida dal valore così importante come può esserlo un derby d’Italia, Simone Inzaghi non può non chiamare a rapporto uno dei suoi uomini più fidati e valori. Inter-Juventus sarà anche il match di Lautaro Martinez, che ripristina il suo ruolo da titolare dopo la panchina di Berna. Il capitano nerazzurro domani pomeriggio rimetterà la fascia al braccio, pronto a dare battaglia sul prato di San Siro, come solo lui sa fare. Dopo una partenza affannosa, Lautaro Martinez è tornato a fare quello che gli riesce meglio: segnare e trascinare la sua squadra, anche nei momenti di difficoltà. L’argentino sarà chiamato a fare lo stesso in Inter-Juventus, prima di prendere il volo per un prestigiosissimo impegno extra-campo.

Lautaro Martinez, due giorni tutti da vivere!

AGENDA CHE SCOTTA – Il programma sull’agenda di Lautaro Martinez, infatti, è assolutamente caldissimo. Inter-Juventus di domani darà inizio a 48 ore di fuoco, che termineranno con la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro. Dopo la sfida di domenica pomeriggio, infatti, l’argentino dovrà partire per Parigi, dove si terrà l’attesissimo evento. Dal campo al palco, il ‘Toro’ resta il protagonista indiscusso della squadra di Simone Inzaghi ma anche del panorama calcistico italiano. Assolto l’impegno di San Siro, infatti, Lautaro Martinez avrà il privilegio di rappresentare il mondo nerazzurro e quello italiano a Théâtre du Châtelet, dove sarà al fianco di nomi del calibro di Rodri, Bellingham, Vinicius Junior. Il pensiero di essere così vicino al Pallone d’Oro, per il quale Lautaro Martinez rientra tra i cinque finalisti, gli darà certamente nuova linfa e quella scintilla in più per svolgere al meglio il suo consueto ruolo da leader anche in Inter-Juventus.