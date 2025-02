Lautaro Martinez trascina: Inter-Fiorentina manifesto del suo impatto sul gioco

Lautaro Martinez è tra i migliori in campo di Inter-Fiorentina (2-1), posticipo della ventiquattresima giornata della Serie A 2024/25. Il capitano nerazzurro non segna ma risulta più che decisivo per la vittoria finale.

QUASI GOL – Il ritorno alla vittoria dell’Inter contro la Fiorentina non porta la firma di Lautaro Martinez. Non direttamente almeno. Perché il capitano nerazzurro non figura sul tabellino della gara, vinta 2-1 dai nerazzurri. Tuttavia è indubbiamente lui a propiziare l’autogol di Marin Pongracic, che porta in vantaggio l’Inter al 28′. E solo la traversa, sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo, gli impedisce di firmare il raddoppio nel primo tempo. Però, anche senza gol, la prestazione di Lautaro Martinez merita di essere elogiata. Perché aiuta a capire come il capitano dell’Inter non sia un problema quando non segna.

LEADER OFFENSIVO – La prova di Lautaro Martinez risulta quasi difficile da analizzare, perché i numeri non sempre sono in grado di restituire l’effettivo contributo di un giocatore. Si potrebbero evidenziare i 44 tocchi accumulati dal capitano in campo, più degli altri tre compagni di reparto sommati (Thuram, Arnautovic e Taremi si fermano a 33 complessivamente). Un numero di per sé già eccezionale, considerando che in Serie A la sua media si ferma a 33,5 tocchi a partita. E ancora più impressione deriva dai suoi dati sui passaggi: su 28 tentati, ne completa 26. Sostanzialmente, sbaglia solo due palloni in Inter-Fiorentina. Ma ad aiutarci a valutare la sua ottima prestazione arriva la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored.com:

Lautaro Martinez è sostanzialmente il faro offensivo dell’Inter. L’appoggio che tutti i compagni usano in fase di costruzione e risalita del campo. E questa sua leadership tecnica si vede innanzitutto dal punto di vista intangibile. Perché Lautaro Martinez, insieme al fidato vice Nicolò Barella, è il principale trascinatore della squadra dal punto di vista comportamentale, sin dal primo approccio alla partita. Loro due volevano vincere a tutti i costi la partita, e hanno trasformato questa voglia in energia positiva a cui i compagni potevano attingere, senza trascendere nella frenesia. Un impatto di importanza fondamentale, a prescindere dai gol.