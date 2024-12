Lautaro Martinez-Inter, un ‘dolce ricordo’ verso Riyadh – CdS

Lautaro Martinez si appresta a guidare la spedizione nerazzurra negli impegni di Supercoppa Italiana che vedranno proprio l’Inter tra le protagoniste. Un ricordo riaffiora nella mente del Toro in vista della competizione.

LA PRESTAZIONE – Lautaro Martinez ha vissuto un Cagliari-Inter da protagonista, sia nel bene che nel male. Prima in senso negativo, dato il gol sbagliato da distanza ravvicinata nel primo tempo e la conclusione finita di poco a lato nella seconda frazione di gioco. Poi in modo indubbiamente positivo, come testimoniato dalla rete del 2-0 con cui si è sbloccato dopo un digiuno che durava dal 3 novembre. Dal gol vittoria siglato contro il Venezia in quella data, infatti, il capitano nerazzurro non riusciva a trovare una conclusione decisiva con la maglia della sua squadra di club. Discorso diverso per quanto riguarda l’Argentina, di cui ha rappresentato il mattatore nelle ultime uscite stagionali.

Inter, Lautaro Martinez sogna un altro ‘gol decisivo’, pensando a Riyadh

RICORDO INDELEBILE – Ora la Supercoppa Italiana, decisa proprio da Lautaro Martinez nell’ultima edizione disputata proprio a Riyadh nel gennaio del 2024. In quell’occasione, il capitano dell’Inter riuscì a risolvere una partita imbrigliata, contro il Napoli di Walter Mazzarri, trovando il gol del definitivo vantaggio negli ultimi minuti del match. La sua marcatura fu decisiva per il successo finale dei nerazzurri, il terzo consecutivo nella competizione. Il Toro e il suo tecnico Simone Inzaghi, sempre vittorioso in questa manifestazione da quando allena l’Inter, si auspicano di portare nuovamente il trofeo a Milano. Nel caso dell’argentino, magari risultando ancora decisivo in finale.

