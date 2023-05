Lautaro Martinez non si ferma più: con Inter-Atalanta firma la prima ‘doppia-doppia’

Lautaro Martinez mette la doppia firma anche in Inter-Atalanta, firmando un gol (il 21° in campionato) e piazzando un assist nel 3-2 finale. E registrando un altro record.

TORO INARRESTABILE – Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ci hanno messo poco a far capire quanto contenti fossero di giocare di nuovo titolari. Pronti, via, e il tempo sembra tornare indietro di due anni in Inter-Atalanta. Il belga si allarga a raccogliere e proteggere il lancio dalle retrovie. L’argentino si abbassa e si accentra, pronto a ricevere lo scarico e lanciare in profondità. È così che nasce il gol dell’1-0 di ieri, è così che arrivano il decimo gol in campionato di Lukaku e il decimo assist stagionale di Lautaro Martinez. Ma la prestazione sublime nel numero 10 non finisce certo qui.

DOPPIA DOPPIA – Con la doppietta in finale di Coppa Italia, Lautaro Martinez firma la vittoria del trofeo e sale a 101 gol in maglia Inter. Oltre che a 27 gol stagionali, il numero più alto in carriera. Che da ieri però vanno aggiornati a 28, perché l’argentino firma il (momentaneo) 3-1 di Inter-Atalanta. Pareggiando così le 21 reti in campionato dell’anno scorso. E avendo un’altra gara per superarlo. Ma torniamo all’assist per Lukaku. Grazie ad esso, il Toro registra una ‘doppia-doppia’ stile NBA. Doppia cifra di gol (28 ad oggi), doppia cifra di assist (10, appunto). Nella storia nerazzurra non capitava da esattamente due stagioni. L’ultimo a riuscirsi, ironia della sorte, fu proprio Lukaku, autore di 30 reti e 11 assist nell’anno dello Scudetto. Una splendida coincidenza, che suggella la superiorità tecnica della LuLa.