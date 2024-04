Lautaro Martinez insegue Nyers in Milan-Inter, ma -5 più semplice di -3

Lautaro Martinez tornerà in campo domani sera, nell’ultimo Milan-Inter stagionale. Inseguendo Istvan Nyers in due classifiche a tinte esclusivamente nerazzurre.

GIUSTO IN TEMPO – Lautaro Martinez tornerà in campo dal primo minuto, con la fascia di capitano al braccio, in Milan-Inter di domani (fischio d’inizio alle 20.45). E lo farà con le gambe belle riposate dopo aver saltato la sfida col Cagliari, per squalifica, di domenica scorsa. Il numero 10 nerazzurro non ha potuto migliorare il suo score contro i sardi, suo secondo bersaglio preferito con 9 gol. Ma potrà rifarsi nel derby, dato che il Milan è la terza vittima preferita di Lautaro Martinez, con 8 reti in 15 presenze. Numeri che vedono il capitano dell’Inter già nella storia della stracittadina, in posizioni altissime.

SUL PODIO – Con 8 gol contro il Milan, Lautaro Martinez è il terzo miglior marcatore nella storia dell’Inter nei derby. E gli altri due nomi sul podio non sono così distanti. Al secondo posto c’è Istvan Nyers a quota 11, appena sopra l’eterno Giuseppe Meazza con 12 marcature nei derby. Sarebbe tuttavia fantascientifico sperare nel raggiungimento di Nyers già domani sera, perché una tripletta di Lautaro Martinez appare quantomeno improbabile. Semmai il franco-ungherese è più semplice da raggiungere in un’altra classifica.

NELLA STORIA – Guardando alle marcature assolute in maglia Inter, Lautaro Martinez è a quota 128 gol. E anche qui insegue Istvan Nyers, che tra il 1948 e il 1954 segnò 133 reti in nerazzurro. Il Toro ha già scritto diversi record in questa stagione, superando Christian Vieri (123 reti) e Mauro Icardi (124) nella classifica dei marcatori all time, diventando così il miglior cannoniere dell’Inter degli ultimi 35 anni. Pertanto ha davanti a sé sei partite per provare perlomeno a raggiungere Nyers, diventando così il settimo miglior marcatore nerazzurro di sempre (e il primo tra gli stranieri). Per i record nei derby ci sarà tempo anche in futuro.