Lautaro Martinez lancia un indizio di malessere? Dal fisico alla testa in un clic!

Lautaro Martinez inciampa nel tranello della tifoseria, lanciando un chiaro segnale. La condizione fisica potrebbe non essere l’unico problema per il capitano dell’Inter.

SEGNALE – Indossare la maglia dell’Inter, con una fascia da capitano al braccio che impreziosisce il tutto, è indice di importanza e rilevanza. Ma non di invincibilità. Lo ha dimostrato oggi Lautaro Martinez, con un semplice clic sui social che non può non far pensare a una sorta di malessere psicologico. L’essere un calciatore, e in questo special caso anche leader di una squadra come l’Inter, non è esclusivamente sinonimo di vittorie, gioie e lodi. L’altra faccia della medaglia è costituita da cali di forma, periodi sotto le aspettative e critiche alle quali bisogna in un certo qual modo rassegnarsi.

Lautaro Martinez si sfoga sui social: il motivo della ‘caduta’

TRANELLO – I campioni, effettivamente, dovrebbero essere abituati alla luce dei riflettori. E fama – nel calcio come in ogni altro settore lavorativo- significa, anche, dover rapportarsi col pubblico. Che la gentilezza e la cordialità non siano gli aggettivi principali con cui definire la categoria dei tifosi – dell’Inter come di ogni altra squadra – è risaputo. Ma saper accettare le critiche, ingoiare anche i bocconi più amari e, soprattutto, riuscire a chiudere le orecchie e gli occhi di fronte ad affermazioni e titoli poco generosi, dovrebbero essere alcune delle qualità extra calcistiche principali dei giocatori. Lautaro Martinez, purtroppo, sembra essere inciampato nel tranello, tesogli proprio dalla sua stessa tifoseria nerazzurra. E che la caduta sia avvenuta proprio adesso, racconta tanto del momento e dello status mentale del calciatore.

RISPOSTA – A tra giorni da Inter-Napoli, gara nella quale l’attaccante è apparso quasi del tutto assente pur giocando novanta minuti, e dopo apparizioni affaticate in campo nelle settimane precedenti, Lautaro Martinez quest’oggi ha ribattuto alla critica di un tifoso dell’Inter. Un fatto anomalo, per l’argentino ma per i calciatori in generale, tenuti a rispondere sul campo e non sui social. Quel clic sul taso “pubblica commento” da parte di Lautaro Martinez non fa altro che avvalorare la tesi secondo cui la condizione fisica per niente eccellente si stia tramutando in difficoltà psicologica.

SPERANZA – Eppure il capitano dell’Inter sembrava essersi sbloccato, arrivando a totalizzare finora sei gol tra campionato e Champions League. Numeri alla sua portata, al netto del trend in crescita nella favolosa stagione dell’Inter dello scorso anno. La speranza è che la pausa per le Nazionali possa azzerare, almeno emotivamente, le problematiche di Lautaro Martinez, chiamato comunque all’ennesimo sforzo fisico dalla sua Argentina.