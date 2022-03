Lautaro Martinez, in Torino-Inter servirà altra notte da protagonista.

Lautaro Martinez è reduce da due ottime prestazioni con la maglia dell’Inter. Contro il Torino, questa sera, servirà un altra notte da protagonista per il numero 10 argentino

RIPRESA – Lautaro Martinez, dopo mesi di difficoltà, è tornato a segnare. Una tripletta che ha steso la Salernitana ed il supergol al Liverpool nella splendida cornice di Anfield. Quattro gol in due partite che segnano il ritorno del “Toro”. L’Inter, e lo dimostra la flessione avuta fra fine gennaio e fine febbraio, ha bisogno di un Lautaro Martinez al massimo della forma per competere fino in fondo per lo scudetto. Non fa eccezione Torino-Inter, match in programma questa sera: al “Grande Torino” servirà un’altra prova di carattere del numero 10 nerazzurro.

CONTINUITA’ – Adesso più che mai Inzaghi e l’Inter si aspettano una continuità di rendimento ad alti livelli da parte dell’attaccante argentino che, storicamente, vive periodi estremamente proficui sotto porta alternati da periodi senza reti abbastanza preoccupanti. Nel rush finale verso lo scudetto, con una finale di Coppa Italia da conquistare, i nerazzurri si aggrappano ai gol di Lautaro Martinez che, nel periodo più importante della stagione, deve cercare di essere decisivo per i nerazzurri.