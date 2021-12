Lautaro Martinez in striscia aperta: con la Salernitana gioca ancora?

Chi sceglierà Inzaghi per comporre il suo attacco in Salernitana-Inter? Lautaro Martinez ha una triscia aperta di cinque reti nelle ultime quattro gare.

CAVALCARE IL MOMENTO – Lautaro Martinez col Cagliari ha confermato i suoi feeling. Quello dell’ultimo mese con la Serie A e il suo specifico coi rossoblù. L’argentino con la doppietta è arrivato a cinque reti nelle ultime quattro partite. Vale a dire tutte quelle che ha giocato dall’ultima sosta. Un momento magico. Che venerdì Inzaghi deve decidere se cavalcare o meno.

TURNOVER DELLE PUNTE – Nella sfida col Cagliari infatti il tecnico ha tenuto in panchina Dzeko. Quello che probabilmente è stato il suo primo riferimento offensivo di questa prima metà di stagione. Mandando in campo da titolare Alexis Sanchez. Facendo immaginare un turnover tra il bosniaco e proprio Lautaro nelle ultime gare della stagione. Il Toro però ha dei numeri che non si possono ignorare.

SCELTA IN ATTACCO – Alla sosta natalizia mancano due partite. Che Inzaghi può gestire al meglio, visti anche i giorni di recupero. Lautaro dopo aver vissuto il suo periodo peggiore tra la sifda con la Lazio e quella col Milan ha ritrovato se non la miglior forma di sicuro il feeling col gol. Non proprio poco per chi di professione fa l’attaccante. Con la Salernitana ultima in classifica sarà ancora titolare?