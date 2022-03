Lautaro Martinez in Liverpool-Inter come quando gioca con l’Argentina

Lautaro Martinez è stato indubbiamente tra i protagonisti dell’Inter a Liverpool, con una partita simile a quelle che si sono viste con la maglia dell’Argentina.

COME IN ALBICELESTE – Lautaro Martinez contro il Liverpool ha disputato una partita che ha ricordato le sue prestazioni con la maglia dell’Argentina. In primis nel ruolo. Inzaghi lo ha mandato in campo in coppia con Alexis Sanchez, schierandolo quindi col compito di fare la prima punta. Con gli altri a supporto. Una scelta precisa, che ha portato luci e ombre.

POCHI PALLONI, TANTA RESA – Lautaro contro il Liverpool non ha toccato molti palloni. Ecco la grafica dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

In totale sono 20, con 11 passaggi, dati più bassi di tutti i titolari. Martinez però, anche se è stato poco coinvolto nel gioco, non ha dimenticato i suoi compiti specifici. Anzi. Ha trovato 2 tiri, di cui uno in porta. Un’occasione fallita e un gol letteralmente pescato dal cilindro. Non male per un attaccante che fino a pochi giorni fa sembrava essersi dimenticato che l’obiettivo del gioco è fare gol. Una prestazione molto efficiente, da prima punta magari isolata, ma pronta a valorizzare il lavoro dei compagni. Come con l’Argentina.