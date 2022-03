Lautaro Martinez, in Juventus-Inter Inzaghi dovrà gestirlo diversamente

Lautaro Martinez è guarito dal Covid-19 e sarà a disposizione di Inzaghi per Juventus-Inter in programma domenica 3 aprile. Vista la situazione offensiva, il tecnico nerazzurro dovrà gestire il “Toro” diversamente

A DISPOSIZIONE – Pericolo scongiurato. In uno dei momenti più difficili ed importanti della stagione, l’Inter rischiava di andare all’Allianz Stadium senza Lautaro Martinez, fermato dal Covid-19. Oggi, però, è arrivata la buona notizia: il “Toro” è guarito dal Coronavirus e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta contro i bianconeri. E, vista la particolare circostanza, è lecito aspettarsi una gestione diversa dell’argentino da parte di Simone Inzaghi.

GESTIONE – Lo si è visto nel corso di tutta la stagione: Inzaghi predilige le staffette fra gli attaccanti e, ad eccezione del solo Dzeko, difficilmente un attaccante gioca per tutti i 90′. Non fa eccezione Lautaro Martinez, spesso sostituito dal tecnico nerazzurro, anche quando il bosniaco appare più in difficoltà rispetto al numero 10 nerazzurro. Contro la Juventus, però, potrebbe esserci una situazione diversa: Lautaro Martinez non ha partecipato alle gare della sua nazionale e, di fatto, arriva da una settimana di riposo forzato a cui seguirà il lavoro ad Appiano Gentile. Una netta differenza rispetto a Dzeko, spremuto dal suo CT nelle gare della Bosnia (vedi articolo) e da Sanchez e Correa, impegnati con Cile ed Argentina e che dovranno affrontare un volo intercontinentale a poche ore dalla trasferta di Torino. Il “Toro”, quindi, sarà l’attaccante più “riposato” a disposizione di Inzaghi per cui è lecito aspettarsi un minutaggio più corposo del solito.

TRADIZIONE – Il bilancio di Lautaro Martinez contro la Juventus non è eccelso: in 10 partite disputate contro i bianconeri, l’argentino ha segnato 3 gol e fornito 2 assist, vincendo 3 partite e pareggiandone 2, a fronte di 5 sconfitte. Il “Toro”, però, è risultato decisivo nella sfida di Supercoppa di gennaio dove ha trasformato il rigore del momentaneo 1-1. Servirà il miglior Lautaro Martinez all’Allianz Stadium: le residue speranze di rilanciarsi in chiave scudetto passano, inevitabilmente, da una vittoria sul campo degli storici rivali.