Lautaro Martinez in Juventus-Inter diventa praticamente invisibile

Juventus-Inter non è stata la partita di Lautaro Martinez. L’argentino è sostanzialmente scomparso dal campo dopo l’ammonizione al primo minuto.

SCOMPARSO – Lautaro Martinez contro la Juventus aveva un’occasione importante per dimostrare quanto vale. L’argentino era certo di giocare titolare. Non solo, era anche l’attaccante più riposato e con più allenamenti specifici nelle gambe. In campo però non si è visto. E stavolta non è un modo di dire.

DATI TRAGICI – Lautaro è sparito dal campo, in senso letterale. L’argentino è stato sostituito al minuto 59. E a quel momento la grafica dei suoi tocchi di Whoscored era questa:

8 tocchi, tra cui un calcio di avvio. 4 passaggi, di cui 2 realizzati. Una ammonizione, al primo minuto. Nessun tiro. Nessun dribbling. Il rigore lasciato a Calhanoglu. Due volte. Impalpabile, praticamente assente. Ingiustificato, ovviamente. Con la Juventus serviva una risposta in campo dai giocatori. In particolare dagli attaccanti. Il Toro ha fallito completamente l’esame.