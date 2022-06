Lautaro Martinez in Italia-Argentina fornisce nuova prova di maturità

Lautaro Martinez è stato protagonista di Italia-Argentina con una prova da giocatore maturo, capace di fare la differenza calandosi nel contesto di squadra.

ARGENTINA DOMINANTE – Nella cosiddetta Finalissima, la supersfida tra i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica, è andata in scena una demolizione dell’Italia ad opera dell’Argentina. Quella che a detta di Mancini doveva essere l’ultima passerella per il suo gruppo storico si è trasformata in un’impietosa dimostrazione di forza degli uomini di Scaloni. Tra cui anche Lautaro Martinez.

GOL E ASSIST – Il numero dieci dell’Inter è stato protagonista della partita con il gol dell’1-0 e l’assist a Di Maria per il 2-0. Gli eventi che, circa, hanno aperto e chiuso la partita. Lautaro si è fatto trovare pronto ed è stato decisivo. Dimostrando ancora una volta di essere completamente a suo agio in un contesto di un attacco in cui lui deve essere riferimento offensivo, la prima punta pronta a riempire l’area per i suggerimenti dei molti rifinitori. Una prova da giocatore maturo, consapevole. Soprattutto forte.

PROVA MATURA – Lautaro è uno dei simboli dell’Argentina di Scaloni. Il ct lo ha scelto come centravanti tre anni fa e non si è più guardato indietro. Martinez gli ha dato ragione sul campo. E la prestazione contro l’Italia è l’ennesima dimostrazione. Il Toro ha fornito una prova di qualità e personalità. Da centravanti consapevole che la scena è di altri (grandi nomi come Di Maria e Messi), ma con il carattere di ritagliarsi il suo spazio. Una partita da giocatore maturo. Un altro passo avanti per l’attaccante nerazzurro.