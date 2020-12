Lautaro Martinez, in Inter-Spezia altro assist. Ma manca ancora il gol

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez è stato decisivo in Inter-Spezia con un assist. Il gol, però, non è ancora arrivato dopo oltre un mese di digiuno. L’argentino ci riproverà contro il Verona mercoledì.

DECISIVO – Lautaro Martinez, nella sfida di ieri tra Inter e Spezia, è stato ancora una volta decisivo. Non con i gol (la rete manca da 8 partite, ndr) ma con un fondamentale in cui, in questa stagione, l’argentino sembra decisamente a suo agio: l’assist. È suo infatti l’assist che porta al vantaggio di Hakimi. Per il numero 10 nerazzurro si tratta del terzo assist in stagione: un bel bottino considerando che Lautaro ha servito tre assist nell’intero scorso campionato. Ma non basta.

A SECCO – Sotto porta continua il digiuno dell’attaccante nerazzurro: salgono ad 8 infatti le partite consecutive senza gol. Numeri preoccupanti che però hanno coinciso con il momento migliore dell’Inter in campionato. I nerazzurri, infatti sono reduci da sei vittorie consecutive. Contro il Verona, mercoledì, l’Inter proverà a centrare la settima. Al Bentegodi, Lautaro Martinez, ha l’ultima occasione, per il 2020, di tornare al gol con la maglia nerazzurra. La sua efficacia sotto porta è fondamentale per la rincorsa del treno scudetto.