Lautaro Martinez in Inter-Real Sociedad cerca i gol. Anche per la storia

Lautaro Martinez stasera partirà titolare in Inter-Real Sociedad (ore 21.00), nell’ultima giornata del gruppo D della Champions League 2023/24. Inseguendo i gol che possono valere il primo posto in classifica, e non solo.

BENE COLLETTIVO – Stasera l’Inter affronterà la Real Sociedad con un solo obiettivo: vincere. Per guadagnare la prima posizione in classifica e sperare in un sorteggio favorevole agli ottavi di Champions League. E anche per chiudere il gruppo D con una vittoria, sancendo così un percorso senza sconfitte, una cosa piuttosto rara nella storia nerazzurra. E a guidare i nerazzurri ci sarà con ogni probabilità capitan Lautaro Martinez, quasi certo di partire dal primo minuto (qui le probabili formazioni). E che, dopo lo splendido gol che chiude il 4-0 all’Udinese, inseguirà nuovi record in questo 2023 indimenticabile.

OBIETTIVI PERSONALI – Con ogni gol che arriverà da qui a Genoa-Inter (29 dicembre), Lautaro Martinez inciderà con sempre più forza il suo nome nelle statistiche nerazzurre. Incrementando il nuovo record assoluto di gol in un anno solare, già scritto sabato contro l’Udinese. E cercherà di farlo a partire da Inter-Real Sociedad di stasera. Perché, con il prossimo gol in Champions League, Lautaro Martinez diventerà il terzo miglior marcatore nerazzurro di sempre in questa competizione. Raggiungendo il connazionale Julio Cruz a quota 13 reti. E al tempo stesso diventerebbe il quinto miglior marcatore europeo di sempre dell’Inter, raggiungendo l’ex amico Romelu Lukaku, a quota 16 reti (ma solo 9 in Champions League). Un traguardo che andrebbe a evidenziare ancor di più il peso di Lautaro Martinez nella storia dell’Inter, e non solo recente.