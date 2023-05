Lautaro Martinez in Inter-Lazio entra e cambia il calibro dell’attacco

Inter-Lazio ha visto la firma di Lautaro Martinez. L’argentino è entrato nei minuti finali bombardando la porta di Provedel.

DECISIVO DALLA PANCHINA – Lautaro Martinez in Inter-Lazio è partito dalla panchina. Ma il suo ingresso nel finale di partita è stato decisivo per cambiare le sorti del match. L’argentino infatti ha dato una nuova dimensione alla fase offensiva di Inzaghi. Portando peso in area e soprattutto conclusioni.

PIOGGIA DI TIRI – Questa è la mappa dei tocchi di Lautaro presa da Whoscored:

Come già successo contro il Monza, il Toro è entrato in campo con la voglia di spaccare il mondo. Anzi, più che altro la porta avversaria. In totale infatti i tocchi dell’attaccante sono 14. Ma come si intuisce anche dalla grafica, la maggior parte di questi sono tiri. Ben 6 in totale, in 29 minuti di gioco. Di cui 3 in porta. Un totale di 1,6 xG secondo Understat. E 2 gol segnati. Un ingresso con una missione precisa. Conclusa con successo.