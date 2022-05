Lautaro Martinez in Inter-Empoli trova la sua miglior prestazione stagionale

Lautaro Martinez contro l’Empoli ha disputato la sua miglior prestazione stagionale. I due gol dell’argentino sono le perle di una gara di qualità e personalità.

MIGLIOR PARTITA – Inter-Empoli è una partita con la firma di Lautaro Martinez. Non solo per i due gol. L’argentino in generale ha disputato una gara di alto livello. Personalità, soprattutto nel momento più difficile, e qualità, specialmente in quelle due conclusioni che hanno portato il risultato da 1-2 a 3-2. Ma nella sua prestazione appunto c’è molto altro.

GARA COMPLETA – Lautaro è stato nominato dalla Lega Serie A giocatore chiave del match (vedete QUI a pagina 15). Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

I suoi 43 tocchi testimoniano la sua presenza nella partita. Cosa che non sempre è successa. Questa è la mappa specifica che li rappresenta sempre da Whoscored:

Il Toro si è visto praticamente ovunque. Sulla trequarti, ma anche largo in fascia e ovviamente in area. I passaggi sono 21, 15 realizzati di cui 11 in avanti, dato curioso per la teorica prima punta della squadra. Le conclusioni invece sono ben 7 (migliore della gara), di cui 3 in porta (migliore della gara) con 2 gol. In più Martinez è anche primo per dribbling della gara, con 3. Una gara da punta vera, moderna, completa. Soprattutto da leader per la reazione nel momento più difficile. Con la testa ben concentrata sulla partita.