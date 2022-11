Lautaro Martinez in gol contro il Bologna, obiettivo ripetersi con l’Atalanta

Lautaro Martinez è tornato al gol contro il Bologna. L’argentino non segnava dalla partita contro la Fiorentina. Attualmente, è il capocannoniere della squadra nerazzurra. El Toro vuole chiudere l’anno in bellezza segnando contro l’Atalanta

RITORNO AL GOL – Lautaro Martinez è tornato a segnare contro il Bologna. Un gol dei suoi, già visto in passato: calcio d’angolo di Calhanoglu, inserimento sul primo palo e spizzata di testa a trafiggere Skorupski. El Toro, grazie al gol contro i felsinei, è salito a quota 7 marcature stagionali. Il numero 10 è l’attuale capocannoniere dei nerazzurri e al terzo posto nella classifica dei marcatori della Serie A, dietro Arnautovic e Osimhen, al primo posto con 8 reti.

FINIRE IN BELLEZZA – Oltre agli obiettivi personali che tanto fanno gola all’argentino, contro l’Atalanta Lautaro vuole chiudere in bellezza il suo 2022 nerazzurro. Innanzitutto portando l’Inter alla vittoria in uno scontro diretto, occasione nella quale i nerazzurri hanno fatto molta fatica quest’anno, perdendone 4 su altrettanti disputati. Se El Toro riuscirà a farlo, magari essendo lui a portare i suoi alla vittoria, allora l’anno si concluderebbe bene. L’ultimo gol di Lautaro a bergamo risale alla stagione 2020-2021. In quel caso terminò 1-1, domani si spera che l’Inter possa tornare a vincere al Gewiss Stadium dopo due anni dall’ultima volta.