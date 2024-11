Lautaro Martinez in difficoltà con l’Inter, ma un dato migliora

Lautaro Martinez ha all’attivo 5 gol con l’Inter nella Serie A 2024/25. Un dato decisamente peggiorativo rispetto alla scorsa stagione. Tuttavia la percentuale di conversione descrive una situazione diversa.

MOMENTO DIFFICILE – Lautaro Martinez è sul banco degli imputati dall’inizio della stagione 2024/25. L’Inter e i suoi tifosi non hanno ancora visto la miglior versione del loro capitano. E del resto il suo bottino stagionale parla chiaro: appena 6 gol in 14 presenze, di cui cinque in campionato. Troppo pochi per un attaccante che arriva da tre stagioni consecutive sopra i 20 gol, nonché capocannoniere dell’ultima Serie A. E la prestazione insufficiente contro il Napoli funge da ulteriore capo d’accusa per i suoi detrattori. Tuttavia c’è un dato da non sottovalutare, che rende la situazione del numero 10 nerazzurro migliore di quanto sembri.

NIENTE ALIBI – In questo inizio di stagione Lautaro Martinez non ha mai minimamente sfiorato il livello a cui ha abituato i tifosi dell’Inter da cinque anni a questa parte. Complice un’estate che si è chiusa a luglio inoltrato con la vittoria della Copa America (capocannoniere anche lì) con l’Argentina. E quindi di una preparazione atletica saltata in gran parte. Tanto che è l’aspetto fisico la principale causa individuata per spiegare questo periodo di flessione. Eppure Lautaro Martinez vede ancora molto bene la porta.

LA VEDE COME POCHI – Nell’attuale Serie A Lautaro Martinez è solo decimo per tiri verso la porta avversaria, 12 in totale secondo le statistiche ufficiali della Lega Serie A. L’anno scorso chiuse primo con 47. E i 5 gol realizzati con 12 tiri restituiscono una media di conversione di 0,42. Che paradossalmente è la stessa di Moise Kean, sorpresa di questo campionato con già 8 gol all’attivo (con 19 tiri in porta finora). L’unico che ha fatto meglio è l’attuale capocannoniere Mateo Retegui, 11 reti con 16 tiri (media di 0,69). Pertanto Lautaro Martinez sta vivendo un momento sicuramente difficile, eppure è ancora tremendamente efficace sotto porta. Dovrà quindi lavorare sulla sua tenuta fisica per aumentare il suo impatto negli ultimi 30 metri, così da lasciarsi questo brutto inizio di stagione alle spalle.