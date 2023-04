Lautaro Martinez, in Benfica-Inter altra prova deludente! Ritrovare fiducia

Lautaro Martinez non ha brillato al Da Luz. La prestazione del “Toro” in Benfica-Inter non è stata convincente ed il digiuno in zona realizzativa dell’attaccante argentino continua. Serve ritrovare la fiducia smarrita

FIDUCIA – Al “Da Luz” si è riaccesa la luce dell’Inter ma non quella di Lautaro Martinez. L’argentino non è stato uno dei protagonisti della bella vittoria per 0-2 con cui la squadra di Inzaghi ha regolato il Benfica: il “Toro”, in campo per 60′, non ha offerto una prestazione memorabile. Una sola, potenziale occasione, poi tanti tocchi perlopiù imprecisi ed una fiducia che sembra essersi smarrita dopo un inizio di 2023 folgorante. Lautaro Martinez è a secco dalla sfida del 5 marzo contro il Lecce: da lì prestazioni via via in calando con la macchia dell’errore dal dischetto contro lo Spezia. Inzaghi, nel finale di stagione, dovrà essere bravo a toccare le corde giuste ed infondere nuova fiducia a Lautaro Martinez: le ambizioni dell’Inter passano, inevitabilmente, dai piedi e dalla verve realizzativa dell’ex Racing.