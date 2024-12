Lautaro Martinez in Bayer Leverkusen-Inter per un traguardo storico

Lautaro Martinez si appresta a tagliare un traguardo storico domani sera in Bayer Leverkusen-Inter (ore 21). Il capitano nerazzurro è a un passo da una cifra tonda importantissima.

CLUB RISTRETTO – Lautaro Martinez non sta vivendo il suo miglior momento in maglia Inter. Tuttavia è a una sola lunghezza di distanza da un traguardo eccezionale. Quella contro il Parma di venerdì è stata infatti la presenza numero 299 in nerazzurro per il capitano (la partita interrotta contro la Fiorentina non vale ai fini di questa statistica). Pertanto Bayer Leverkusen-Inter sarà con ogni probabilità la partita numero 300 di Lautaro Martinez coi nerazzurri. Un riconoscimento semplicemente storico, se consideriamo che negli ultimi 25 anni solo altri sette calciatori hanno disputato 300 gare con l’Inter. Domani sera, nella sesta giornata di Champions League, il Toro raggiungerà quindi Julio Cesar nella classifica all time dei più presenti in nerazzurro. E questo traguardo arriva paradossalmente nel momento migliore.

Bayer Leverkusen-Inter sarà la partita di Lautaro Martinez?

OCCASIONE PERFETTA – Bayer Leverkusen-Inter di domani sera sembra la congiuntura ideale per sugellare la trecentesima presenza nerazzurra di Lautaro Martinez. Soprattutto per la posta in palio, ossia una seria ipoteca sugli ottavi di Champions League. Il capitano nerazzurro ha già ribadito in più occasioni quanto i successi personali siano solo il mezzo per la vittoria di tutta l’Inter. Tuttavia la ripresa di Inter-Parma di venerdì è la dimostrazione di come il numero 10 soffra maledettamente l’assenza del gol, confermata poi dallo stesso Simone Inzaghi. Lautaro Martinez vuole segnare, e la sua maggior confidenza lontano da San Siro (4 dei 6 gol stagionali sono arrivati fuori casa) può aiutare in questo. Ma anche se il prossimo gol non dovesse arrivare contro il Bayer Leverkusen domani, il traguardo delle 300 partite – che lo portano a 30 dalla top20 dei nerazzurri più presenti – rimane lì a certificare ancora una volta la rilevanza di Lautaro Martinez nella storia dell’Inter.