Lautaro Martinez, in assenza di Sanchez pronto a trascinare l’Inter

Lautaro Martinez, dopo un periodo di appannamento, è tornato a giocare su ottimi livelli. In assenza di Alexis Sanchez, il suo apporto sarà fondamentale per il prosieguo del cammino in Europa League. L’Inter si affida alle giocate dell’argentino

AL TOP – Lautaro Martinez, nella seconda parte di stagione, aveva vissuto un periodo di involuzioni. Complici i molti, forse troppi, rumors di mercato che giungevano da Barcellona, l’attaccante dell’Inter era apparso lontano parente di quello ammirato nel girone d’andata, in Serie A ed, in particolare, in Champions League. Adesso però il calciatore argentino sta piano piano tornando al top della forma fisica e mentale. L’Inter, per raggiungere la finale di Europa League, avrà bisogno del miglior Lautaro.

DETERMINANTE – In assenza di Alexis Sanchez, fermato da un infortunio che gli impedirà di scendere in campo nella semifinale contro lo Shakhtar Donetsk, le speranze dell’Inter sono affidate a Romelu Lukaku ed Alexis Sanchez. “Big Rom” in questa Europa League è già stato determinante per i nerazzurri: adesso Antonio Conte e tutti i tifosi si aspettano che a salire in cattedra sia il talento argentino che, comunque, nel cammino di EL ha griffato qualche giocata importante. Basti pensare al colpo di tacco che avvia l’azione che porterà poi al gol di Barella contro il Bayer Leverkusen.