Lautaro Martinez ha nel mirino un record! Serve un gol con la Juventus

Lautaro Martinez ha messo nel mirino uno storico record. Con il prossimo gol, si spera contro la Juventus, il capitano dell’Inter taglierebbe un traguardo unico nel suo genere.

PROSSIMO RECORD – Lautaro Martinez è pronto a entrare nella storia dell’Inter con un record eccezionale. Unico nel suo genere, ed è solo questione di tempo. Capitano e attaccante dell’Inter, il prossimo gol con la maglia nerazzurra significherebbe entrare di diritto negli almanacchi del club. Determinato di portare a casa questo storico traguardo, il capitano dell’Inter è pronto a trascinare i suoi nel derby di domenica sera contro la Juventus. Fermo a quota nove gol, con una sola marcatura salirebbe in doppia cifra in questo campionato di Serie A diventando il primo giocatore straniero nella storia del club ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni consecutivein campionato. Un numero non da poco, visto che sia Icardi che Nyers si erano fermati a 5 stagioni consecutive.