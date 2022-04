Lautaro Martinez, gol nel girone di ritorno pochi. Spezia per rialzarsi – CdS

E’ il giorno di Spezia-Inter, è il giorno in cui i nerazzurri sono chiamati a continuare la fase di crescita vista nelle settimane scorse. I nerazzurri hanno il destino nelle proprie mani e per alzare lo scudetto a fine anno, c’è bisogno dei gol di Lautaro Martinez.

INCEPPATO – Il toro argentino non segna da un po’, precisamente dal gol in Champions League contro il Liverpool e, dunque, dalla tripletta alla Salernitana se contiamo solo la Serie A. Lautaro Martinez, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina sta viaggiando sui ritmi del girone di ritorno del primo anno in Italia, ovvero con solo 3 gol all’attivo. Troppo poco per chi dovrebbe essere il faro dell’attacco dell’Inter, soprattutto dopo l’addio di Lukaku in estate. L’argentino questa sera sarà titolare contro lo Spezia facendo rifiatare Edin Dzeko. Inzaghi e l’Inter si fidano di lui, ora sta al Toro non deluderli.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona