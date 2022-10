Lautaro Martinez, il gol di Inter-Salernitana dimostra un nuovo livello

Lautaro Martinez si sblocca in Serie A, firmando il vantaggio in Inter-Salernitana. E proprio il gol del 10 argentino dimostra un nuovo livello.

SETTIMANA PERFETTA – Prima di Barcellona-Inter di mercoledì, qualche brusio attorno a Lautaro Martinez stava nascendo. Il Toro era infatti a otto partite senza gol e, per quanto le sue prestazioni fossero ugualmente encomiabili, l’astinenza iniziava a pesare. Poi è arrivato lo stop di petto a seguire con tiro a fil di palo al Camp Nou (vedi video) e tutto è cambiato. O, forse, è meglio dire che ciò che finora era offuscato è diventato nitido.

PERIODO DI FIDUCIA – Lautaro Martinez è a 4 gol e 2 assist in stagione, numeri poco più che sufficienti considerando le sue medie. Tuttavia, sembra che da mercoledì la sua stagione sia passata ad un altro livello. Il 10 nerazzurro si è sbloccato, e la ritrovata vena realizzativa porta con sé vantaggi esponenziali per l’Inter. E il gol che apre Inter-Salernitana lo conferma. Per capirlo, basta guardare il fotogramma del momento in cui l’argentino calcia versa la porta di Luigi Sepe:

Dal video con gli highlights di Inter-Salernitana (2-0) dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A

Lautaro Martinez è sui 18 metri e carica il destro. Nel momento in cui il 10 prepara il tiro, è attaccato su entrambi i fianchi. Da destra Tonny Vilhena, e da sinistra Flavius Daniliuc. Nei fatti non hanno chances di opporsi al tiro del nerazzurro, ma il linguaggio del loro corpo potrebbe influire sulla scelta dell’attaccante, portandolo a preferire una finta al tiro in porta. In aggiunta, davanti a lui si staglia l’ex compagno Lorenzo Pirola, che prova a chiudergli lo specchio. Niente di tutto ciò ferma il 10 dell’Inter, che in mezzo a tre avversari, da fuori area, trova un tiro coi giri perfetti. Simbolo che Lautaro Martinez è in un periodo di self confidence totale, in cui è pienamente consapevole dei suoi mezzi e del suo valore. Un’ottima notizia, perché il Toro dell’ultima settimana è un autentico fuoriclasse, leader tecnico e carismatico di tutta la squadra.