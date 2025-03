Lautaro Martinez gioca Atalanta-Inter da vero capitano

Lautaro Martinez in Atalanta-Inter ha dato tutto. La sua prestazione è stata da leader assoluto, capace di adattarsi e fare la differenza a seconda delle necessità specifiche.

CAPITANO IN CAMPO – Lautaro Martinez ha giocato Atalanta-Inter da capitano vero. Da leader che riconosce la partita pesante, il momento importante, e in campo fa tutto il possibile per arrivare alla vittoria. Andando anche oltre qualche intoppo fisico. Perché il Toro da metà primo tempo non è sembrato nelle migliori condizioni, un po’ limitato nei movimenti. Eppure ha trovato il modo di fare la differenza.

TREQUARTISTA DI QUALITÀ – Questa è la mappa dei suoi tocchi, presa da Whoscored:

Lautaro ha giocato da rifinitore in un certo senso, col compito specifico di venire incontro per creare spazi e poi lavorare per servire i compagni sugli inserimenti. I suoi tocchi sono 42, di cui solo 2 in area avversaria. La sua presenza è stata principalmente sulla trequarti. A conferma, risulta primo dell’Inter e secondo assoluto per passaggi realizzati nell’ultimo terzo di campo con 14. Considerato che i suoi passa totali sono 31 e quelli realizzati 28, si capisce bene quanto il capitano abbia lavorato da trequartista per sviluppare e rifinire il gioco. Da tutto questo sono arrivati 4 passaggi chiave, con 2 grandi occasioni create. Il gol del 2-0 insomma è stato una sorta di premio per una partita gestita da giocatore intelligente, capace di leggere gli spazi e il momento e di conseguenza fare quello che serve. Andando oltre ogni problema. Una prova da leader.