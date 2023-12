Lautaro Martinez out in Genoa-Inter: la maledizione rossoblu continua!

Lautaro Martinez sarà indisponibile per Genoa-Inter di venerdì (ore 20.45). Trova così continuità il rapporto complicato del capitano nerazzurro con il Grifone.

RECORD RINVIATO – Il 2023 di Lautaro Martinez si è chiuso nel peggiore dei modi. Con il rigore sbagliato in Inter-Bologna, ottavo finale di Coppa Italia, e il successivo infortunio agli adduttori. Che, dopo la sfida col Lecce, farà saltare al capitano nerazzurro anche Genoa-Inter di venerdì. Obbligandolo così a interrompere la sua continuità realizzativa (17 gol in 23 gare in stagione) e a rinviare l’aggancio a Mauro Icardi nella classifica all time dei marcatori nerazzurri (meno 5 gol ai 124 di Maurito). Tuttavia c’è una sinistra curiosità nell’assenza del Toro dalla trasferta di Genova.

RARA SUPERSTITE – Il Genoa è infatti l’unica squadra italiana (insieme al Chievo) contro cui Lautaro Martinez è ancora fermo a zero reti. Per il numero 10 dell’Inter appena un assist contro i rossoblu, nel 3-0 casalingo del 28 febbraio 2021. Un trend ancor più negativo se consideriamo che ha disputato cinque gare contro il Grifone, mentre contro il Chievo si ferma a solo due incroci (con appena 26 minuti in campo). Una “maledizione” che Lautaro Martinez non riuscirà ad infrangere nemmeno venerdì , andando anzi a rinvigorire un altro personale record negativo.

POCHI INCROCI – Con quella di venerdì sera, Lautaro Martinez avrà saltato 4 delle 9 partite tra Genoa e Inter da quando veste la maglia nerazzurra. Inutile dire che è la squadra contro cui ha saltato più partite. Un record singolare, considerando le pochissime gare saltate dal Toro da quando è all’Inter (appena 24 su 285 partite totali). In principio fu un infortunio alla coscia a tenerlo fuori il 3 aprile 2019. Poi una squalifica per somma di ammonizioni il 21 dicembre 2019 e un’altra il 21 agosto 2021, alla prima gara di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. C’è tuttavia un dato che può consolare i tifosi nerazzurri: in tutti i precedenti col Genoa saltati da Lautaro Martinez, l’Inter ha sempre vinto per quattro reti a zero. Una curiosità che si spera possa essere di buon auspicio in vista di venerdì sera.